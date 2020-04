MP precisa 'estar atento na defesa da democracia', diz Aras

Por Estadão - Estadão 10

Após o presidente Jair Bolsonaro discursar para manifestantes que pediam intervenção militar e o fechamento do Congresso Nacional em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, neste domingo, 19, o Procurador-Geral da República Augusto Aras afirmou que o Ministério Público precisa “estar atento em defesa da nossa democracia para que se preservem as instituições do Estado brasileiro” e tem o compromisso de velar “pela ordem jurídica que sustenta o regime democrático”.

“Precisamos estar atentos para que uma calamidade pública não evolua para modelo de estado de defesa ou de sítio, porque a história revela que nesses momentos podem surgir oportunistas em busca de locupletamento a partir da miséria e da perda da paz que podem resultar em graves comoções sociais”, afirmou em nota que reitera discurso proferido na posse da nova direção do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), na última sexta, 17.

O PGR afirmou ainda que o Ministério Público “não pode se dobrar a nenhum governo, mas, deve, sim, fortalecer o Estado brasileiro no universo dos Poderes que recebeu do constituinte de 1988”.

Pepita Ortega e Fausto Macedo

Estadao Conteudo

