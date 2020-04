Bolsonaro não respeita democracia, instituições e liberdades diz Joice Hasselmann

Por Estadão - Estadão 8

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) acusou o presidente Jair Bolsonaro de não respeitar a democracia, as instituições e as liberdades, em post na sua conta do twitter, agora há pouco.

A deputada, que reage à presença do presidente Jair Bolsonaro em manifestação ocorrida neste domingo na capital federal, que pedia intervenção militar e o fechamento do Congresso Nacional, disse ainda que repudia “a participação de um Presidente da República em ato que pede a volta do AI-5”. E continuou: “Você é a favor da democracia ou do AI-5?”.

Citando a frase de Bolsonaro, “nós não iremos negociar nada”, a deputada afirmou: “Depois diz que o Congresso é que provoca o caos”.

