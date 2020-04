Técnico da Bélgica diz que recuperação de Eden Hazard é boa: 'Voltará mais forte'

Por Estadão - Estadão 5

Um dos jogadores mais importantes do Real Madrid e da seleção da Bélgica, o meia Eden Hazard está muito perto de sua recuperação total de uma cirurgia no tornozelo direito realizada no início do mês passado, em Dallas, nos Estados Unidos. Quem revelou a informação neste domingo foi o espanhol Roberto Martínez, treinador do selecionado belga.

“Eden (Hazard) está bem. Não teve complicações e em poucos dias poderá voltar a correr. Voltará mais forte do que era”, explicou o técnico, em entrevista ao canal de TV belga VTM News, que destacou a “grande sorte” do jogador ao ser operado pouco antes da paralisação do futebol na Europa por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Tudo correu bem com a cirurgia e você fica na espera que tudo vá bem nas quatro ou cinco semanas depois sem qualquer complicação. E não aconteceu nenhuma”, afirmou Roberto Martínez, que não deu um prazo definitivo para a volta de Eden Hazard.

O meia belga de 29 anos se lesionou na derrota do Real Madrid para o Levante, em Valência, pelo Campeonato Espanhol, no final de fevereiro. Na ocasião, ele havia acabado de retornar ao clube de Madri depois de ficar três meses de fora por conta de uma lesão muscular.

Eden Hazard foi comprado pelo Real Madrid junto ao Chelsea em junho do ano passado por cerca de 100 milhões de euros (R$ 567 milhões na cotação atual). Ídolo do time inglês, o meia chegou com muitas expectativas no clube espanhol. Entretanto, até o momento, atuou em apenas 15 jogos e marcou somente um gol e deu três assistências.

FUTURO – Na mesma entrevista, Roberto Martínez reconheceu que não teme pelo seu futuro, embora o seu contrato com a seleção da Bélgica termine no próximo dia 30 de junho. “Tudo está parado e estamos chegando na data limite. Não é algo importante agora. Ainda pretendo disputar muitos torneios com a Bélgica”, completou o treinador.

