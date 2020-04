Neuer mostra irritação com notícias sobre renovação com o Bayern de Munique

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

Goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer demonstrou irritação com os boatos na imprensa alemã sobre a sua renovação de contrato com o clube bávaro. Segundo as mais recentes notícias, as conversas para extensão do arqueiro de 34 anos com o time estagnou nas últimas semanas. “Todas as conversas que eu tenho tido desde que eu estou aqui têm sido confidenciais”, declarou em entrevista ao jornal alemão Bild. “Nunca nada foi vazado”.

“Mas agora, detalhes sobre as recentes conversas estão constantemente aparecendo na mídia e são frequentemente mentirosos. Isso me irrita. Isso não é algo que eu estou acostumado no Bayern”, completou. Os comentários sinceros do experiente goleiro ocorrem em meio a relatos generalizados de que suas atuais negociações de contratos chegaram ao limite.

Se as conversas de fato forem encerradas e as propostas canceladas, Neuer pode estar livre para deixar o Bayern de Munique em junho, o que seria de interesse de clubes do Campeonato Inglês, por exemplo. O arqueiro e seu agente, Thomas Kroth, estariam pedindo um acordo de cinco temporadas com salário de 20 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 115 milhões).

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Em uma recente entrevista, Kroth negou tais detalhes e disse que não está “confrontando o clube com demandas que vão bater de frente com a atual crise do coronavírus”. Com as partidas do Campeonato Alemão suspensas, o Bayern de Munique aproveitou para estender os contratos do atacante Thomas Muller e do técnico Hansi Flick, ambos até 2023.

Manuel Neuer exaltou Flick, chamando-o de “super-técnico” e disse ainda que o ex-jogador de 55 anos o convenceu a permanecer no clube bávaro. “Eu quero um contrato em que os dois lados saiam ganhando, eu e o Bayern”, disse. “Eu quero me apresentar, estar lá para o time… E dar 100% de mim. As condições precisam estar corretas (para isso)”, finalizou o goleiro.

Neuer, que ajudou a seleção da Alemanha a conquistar a Copa do Mundo de 2014, foi nomeado como o melhor goleiro do mundo quatro vezes. Sofreu apenas 191 gols em 373 jogos pelo Bayern de Munique, desde que saiu do Schalke 04 (clube que o revelou) em 2011, além de ter feito 92 jogos pela equipe nacional.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.