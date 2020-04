Taylor Swift cancela todos os shows em 2020

Por Estadão - Estadão 15

A cantora e compositora Taylor Swift anunciou nesta sexta-feira, 17, que vai cancelar todos os seus shows até o fim de 2020 – incluindo os no Brasil. A cantora se apresentaria nos dias 18 e 19 de julho no Allianz Parque, em São Paulo.

“Estou tão triste que não vou poder ver vocês em shows este ano, mas sei que é a decisão correta”, ela tuítou . “Por favor, fiquem saudáveis e seguros. Vejo vocês no palco assim que puder, mas agora o que é importante é se comprometer com essa quarentena, pelo bem de todos nós.”

A artista mais bem paga do mundo vai reagendar seus shows nos Estados Unidos e no Brasil para 2021, com mais informações a serem divulgados mais para a frente neste ano. Os ingressos já adquiridos continuam valendo para as novas datas.

