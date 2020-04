Estados Unidos têm mais 30 mil casos e duas mil mortes em 24 horas

Por Estadão - Estadão 9

A última atualização do Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) sobre a situação da covid-19 nos Estados Unidos mostra que nas últimas 24 horas 29.164 pessoas tiveram a infecção pelo novo coronavírus confirmada e 1.978 morreram em decorrência da doença. Agora, segundo o CDC, a maior economia do mundo registra 661.712 infectados e 33.049 mortos desde que a primeira pessoa infectada foi identificada no país, em 22 de janeiro.

Na França, o Ministério da Saúde informou mais 761 mortes entre ontem, 16, e hoje, 17. O total de óbitos no país é de 18.681 e o de contaminações, de 109.252.

A China está com dificuldades para seguir com testes clínicos de tratamentos para a covid-19. O motivo é a falta de candidatos, uma vez que o número de contaminados foi controlado no país. As informações são do jornal South China Morning Post. Dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, mostram que a China está na casa dos 83 mil infectados desde o último sábado, 11, e atualmente tem 83.760 contaminações identificadas desde o começo da crise.

Globalmente, ainda de acordo com a Johns Hopkins, o número de mortos se aproxima de 150 mil e o de contaminações já é de 2,22 milhões.

No Brasil, a posse do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, coincidiu com um novo recorde de mortos em 24 horas por conta da covid-19: foram mais 217 mortes, o que elevou o total para 2.141 vítimas fatais no País. O número de novos casos também foi recorde, de 3.257 novos registros. Agora são 33.682 os casos de covid-19 no Brasil, 12.841 deles em São Paulo, Estado mais afetado pela doença. O Brasil continua sendo o 11º país em número de contágios e de mortes, considerando o mundo todo.

