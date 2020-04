Cruzeiro anuncia contratação do meia Régis por empréstimo

Por Estadão - Estadão 8

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Régis. O jogador, de 27 anos, chega ao clube cedido por empréstimo até o encerramento da temporada pelo Bahia. E o acordo prevê a possibilidade de ampliação do vínculo até o fim de 2021.

A contratação de Régis pelo Cruzeiro vinha sendo dada como certa nas últimas semanas. E a possibilidade se intensificou quando o clube definiu Enderson Moreira como seu novo treinador, pois eles trabalharam juntos anteriormente no Bahia.

“Muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa de um gigante como o Cruzeiro. Desde o começo, nas primeiras conversas, já fiquei honrado com o interesse do clube e agora estou muito feliz que se concretizou. Todo mundo sabe da importância que o Cruzeiro tem no Brasil. Um clube de muita tradição, com uma torcida apaixonada. Chego com muita vontade de colocar o clube no seu devido lugar e fazer história com essa camisa. Estou motivado e preparado para o desafio. Bora, Cabuloso”, comentou o meia ao site oficial do Cruzeiro.

Régis iniciou a sua carreira nas divisões de base do São Paulo, tendo passagens por Chapecoense, Sport, Palmeiras, Corinthians e Al-Wehda, da Arábia Saudita. No Bahia, onde viveu os melhores momentos da sua carreira, conquistou a Copa do Nordeste de 2017, sendo o artilheiro da competição e eleito o craque do torneio. Além disso, também venceu o Campeonato Baiano em 2018 – no ano passado, foi novamente campeão estadual, mas pelo Corinthians.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.