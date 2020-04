Congresso homenageará vítimas do Holocausto com projeção no exterior dos prédios

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Congresso Nacional ganha novas cores nesta segunda-feira, 20. Durante o Dia do Holocausto – data que lembra as vítimas do genocídio nazista na tradição judaica – entre as 19h30 e 20h30, o Palácio Nereu Ramos, onde funciona o Parlamento brasileiro, será iluminado com as mensagens: “Holocausto nunca mais” e “Solidariedade Salva Vidas”.

O ato é uma ação da Confederação Israelita do Brasil (Conib) e conta com o apoio do Senado, que é presidido por Davi Alcolumbre (DEM-AP) -o primeiro judeu a assumir a liderança da Casa. Segundo comunicado da confederação, “neste momento em que a humanidade está vivendo a pandemia do coronavírus, a mensagem de solidariedade também será destacada”.

De acordo com o presidente da Conib, Fernando Lottenberg, “o Holocausto foi um acontecimento terrível e único na história da humanidade. A memória do extermínio de 6 milhões de judeus é fundamental não só para dignificar as vítimas do nazismo, mas também para alertar a todos contra a intolerância”.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Neste momento de tanto sofrimento e tanta incerteza, é importante lembrar também como gestos de solidariedade naquele período salvaram vidas inocentes da morte certa”, afirmou Lottenberg em nota.

Pedro Caramuru

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.