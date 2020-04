Veja os cuidados necessários com a higienização dos alimentos em tempos de pandemia

Por Estadão - Estadão 32

A higienização dos alimentos deve ser uma prática comum no dia a dia. Mas, principalmente com a pandemia do coronavírus, o cuidado precisa ser redobrado, desde o momento da compra até o preparo dos alimentos.

Alguns estão acostumados a chegar da feira ou do supermercado, guardar os produtos adquiridos nos respectivos lugares e somente se preocupar com a higienização no momento do preparou ou consumo. Nessa fase, porém, é necessário “limpar” tudo antes mesmo de acomodar os mantimentos na dispensa ou geladeira.

Por conta do isolamento necessário, alguns estão utilizando a internet para as compras on-line. Já outros, seguem frequentando supermercados e feiras. Independentemente da opção, o ideal é evitar ao máximo o contato social. Por isso, a melhor solução é evitar ficar comprando “aos picados”, várias vezes ao dia.

Se possível, construa um cardápio determinando o que precisará para cada uma das refeições durante a semana. Na sequência, monte uma lista anotando os itens necessários. Lembre-se que avaliar a validade dos produtos, evitando assim o desperdício.

Caso não consiga evitá-las, as guloseimas também devem constar na lista. Assim, quando tiver vontade, não precisará sair ou pedir para entregar. Essa prática também é uma boa solução para dar início à alimentação saudável, evitando o consumo de alimentos muito gordurosos, industrializados e doces.

Compras

Com a lista em mãos, fica mais rápido comprar o que deseja. No supermercado, mantenha a distância mínima de 2 metros com as pessoas. Ir com a máscara ao local pode trazer mais segurança. Mesmo assim, não descuide. Tenha cuidado para não manusear os produtos e depois tocar no nariz, boca ou olhos. Ao chegar em casa, lave as mãos e siga as recomendações dos órgãos de saúde.

Já quem faz compras pela internet, o cuidado inicial está na recepção dos produtos. Muitos entregadores costumam utilizar a máscara. Você pode fazer o mesmo. Aqui o cuidado é o mesmo. Lave as mãos e siga as recomendações dos órgãos de saúde assim que chegar com as compras.

Higienização

Na sequência, retire os alimentos das sacolas. Em alguns casos, é possível até mesmo descartar as embalagens. Todos os produtos devem ser higienizados antes de seguir para a geladeira ou dispensa.

Frutas, legumes e verduras Para essa missão, água corrente, solução salina e, posteriormente, o exangue. O ideal é deixar os alimentos secarem naturalmente ou com o auxílio de utensílio próprios e higienizados.

Até mesmo as embalagens precisam ser lavadas. Se possível, utilize água e detergente. Caso contrário, passe álcool em gel 70%. Na sequência, basta guarda-los em local adequado.

Não esqueça de lavar as mãos antes de manipular os alimentos. Além disso, mantenha a cozinha sempre organizada e limpa. Atenção também com os potes que serão utilizados para armazenar os alimentos após o preparo.

