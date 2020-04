Acupuntura pode ajudar a tratar a rinite

Por Estadão - Estadão 4

Quem sofre com a rinite sabe exatamente como determinadas estações do ano são favoráveis para “provocar as crises. Com as temperaturas mais baixas, logo o problema aparece. Entretanto, isso não significa que em dias mais quente as pessoas estão imunes. Por isso, a busca constante por uma solução. Para quem está nessa jornada, a acupuntura pode ser uma boa alternativa.

Parte da medicina tradicional chinesa, o tratamento faz parte até mesmo das práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde (SUS), que utiliza conhecimentos tradicionais para auxiliar as pessoas.

Como funciona?

Em linhas gerais, a acupuntura estimula determinados pontos energéticos para a prevenção ou o tratamento de determinados problemas de saúde. Dependendo da enfermidade o profissional atua em uma área específica do corpo.

No caso da rinite, a técnica atua no controle do processo inflamatório da mucosa da superfície respiratória. Além disso, ajuda no reforço da imunidade do corpo. Com isso, as crises não são tão frequentes.

Antes de iniciar qualquer tratamento é muito importante consultar um médico para a realização dos exames necessários e, assim, a indicação do melhor tratamento. Dependendo do diagnóstico, o profissional pode indicar até mesmo a acupuntura em conjunto com outras soluções.

A quantidade de sessões depende também de alguns fatores. Por isso, consulte um especialista antes de iniciar qualquer tratamento. Assim, é possível conquistar o resultado desejado.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

