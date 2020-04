Galvão Bueno e empresários doam R$ 12 milhões e narrador nega aposentadoria

Por Estadão - Estadão 28

Galvão Bueno é mais uma personalidade do esporte que decidiu entrar na luta contra o novo coronavírus. O narrador número 1 da TV Globo se uniu a alguns amigos e juntos doaram R$ 12 milhões para organizações que ajudam no combate à covid-19. No total, serão mais de 40 mil famílias beneficiadas, de acordo com o jornalista.

A informação foi divulgada por Galvão Bueno durante uma “live” com o apresentador e comediante Fábio Porchat, na noite de quinta-feira. “Estou num projeto com amigos, com o Eduardo Lyra. E já ajudamos cerca de 40 mil famílias. Sou eu e mais alguns empresários. Em valor de dinheiro, passamos de R$ 12 milhões em donativos, com as pessoas cooperando. Estou gratificado com isso. As pessoas estão se doando. Solidariedade e amizade são coisas importantíssimas”, comentou o narrador.

Galvão Bueno também aproveitou para negar, mais uma vez, a sua aposentadoria. Ele havia dado a entender recentemente que a Copa do Mundo de 2022, no Catar, seria a sua última, mas disse que as pessoas entenderam errado.

“Eu nunca falei que ia me aposentar. As pessoas entenderam errado. No final da Copa de 2010, confesso que não me via narrando a Copa de 2018 na Rússia. E como a Copa de 2014 seria no Brasil e na de 2010 eu estava completando 10 Copas do Mundo, ali eu falei que queria ter um minuto meu, na final que a Espanha ganhou da Holanda. Depois, eu disse que faria minha última transmissão de Copa do Mundo no exterior, fui para Rússia e agora não sei mais para onde eu vou. Não consigo ficar parado em casa. Como vou me aposentar?”, brincou.

