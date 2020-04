Após indefinição, Botafogo amplia férias do elenco até o fim de abril

Por Estadão - Estadão 10

O Botafogo comunicou nesta quinta-feira a ampliação do período de férias do seu elenco. Após conceder 20 dias de férias aos jogadores, o clube carioca determinou mais dez dias de descanso aos atletas, seguindo o que foi feito pela imensa maioria dos clubes das duas primeiras divisões do futebol nacional.

“O clube reitera o compromisso em preservar os seus atletas e funcionários, bem como o calendário do futebol, e tem monitorado de forma permanente a evolução da pandemia covid-19 junto às autoridades de saúde e esportivas”, afirmou.

Na última terça-feira, 37 dos 40 times que fazem parte da Comissão Nacional de Clubes optaram por manter seus elencos em férias por todo o mês diante da indefinição sobre a retomada das competições em função da pandemia do coronavírus.

As exceções foram Botafogo, Flamengo e Vasco. A justificativa foi que eles aguardavam uma reunião com a Ferj para avaliação sobre a possibilidade de retomada do Campeonato Carioca para definir se concederiam mais dez dias de descanso. O time alvinegro, porém, agora decidiu por ampliar as férias.

O Campeonato Carioca está paralisado desde 16 de março. E com o intuito de retomá-lo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e os clubes formaram nesta semana uma comissão médica para preparar um protocolo, denominado “Jogo Seguro”, que será repassado às autoridades públicas para obter o aval que liberaria a continuidade da competição. O Botafogo, apesar de ter ampliado as férias do seu elenco, garante apoiar a iniciativa.

“Cabe ressaltar que o Botafogo, representado pelo doutor Christiano Cinelli, Coordenador do Departamento Médico, participou das reuniões para elaboração protocolo ‘Jogo Seguro’, uma iniciativa da Ferj com a participação dos clubes, cujo intuito é sugerir medidas de biossegurança a todos os profissionais envolvidos na prática esportiva quando as atividades forem retomadas. A redação final do documento foi aprovada na noite de quarta-feira (15/4)”, acrescenta.

