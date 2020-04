BB já pagou auxílio emergencial a 709 mil clientes que já integram CadÚnico

Por Estadão - Estadão 9

O Banco do Brasil informou que realizou dois lotes de pagamentos do auxílio emergencial para 709 mil clientes que já integram o Cadastro Único (CadÚnico) e mantêm conta na instituição desde a última quinta-feira, 9. No total, esses depósitos somaram R$ 476 milhões e foram depositados em contas de poupança isentas de tarifas e que abertas especialmente para o recebimento desse benefício.

O BB informa ainda que negocia outros 47 convênios para pagamentos de benefícios oferecidos por órgãos de administração pública Municipal, Estadual ou Federal. O total de pessoas a serem beneficiadas supera 4 milhões, conforme o banco, com desembolso próximo a R$ 1 bilhão nos próximos meses.

Entre o fim de março e o início de abril, o BB também pagou R$ 9 bilhões a 6,7 milhões aposentados e pensionistas do INSS, e a 506 mil beneficiários do Pasep, no valor de R$ 488 milhões. A instituição informa que incentivou o uso dos canais digitais para evitar aglomerações de idosos nas agências diante da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Para apoiar os beneficiários do INSS com crédito, o BB também reduziu a taxa do consignado e elevou o prazo máximo para as operações.

No âmbito das doações, o BB informa que a Fundação do banco arrecadou R$ 57 milhões junto a empresas do conglomerado, como a BB Seguros e o Banco Votorantim, atual BV, que serão destinados à ajuda de pessoas em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia. Os recursos serão repassados a entidades privadas sem fins lucrativos e que desenvolvam projetos voltados à alimentação, cuidados com a saúde, aquisição de insumos e equipamentos hospitalares.

A entidade também lançou um site para receber doações institucionais e de voluntários que queiram contribuir com as ações (coronavirus.fbb.org.br) e totaliza até o momento R$ 2 milhões com a iniciativa.

