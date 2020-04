Leia a decisão que libera material apreendido para hospitais e policiais de SP

Por Estadão - Estadão 2

A juíza Patrícia Álvares Cruz, do Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo), autorizou o envio de equipamentos de proteção individual (EPI) sem origem comprovada confiscados com o empresário Marcos Zheng, preso durante operação da Polícia Civil contra quadrilha suspeita de furtar 15 mil testes para o novo coronavírus. Nesta quinta, 16, agentes deflagraram buscas e apreensões em 22 endereços ligados à quadrilha e localizaram mais de 7 mil aventais.

A decisão atende parcialmente pedido do secretário de Saúde do governo Doria, José Henrique Germann Ferreira, que alegou as dificuldades de importação dos equipamentos e a contribuição que a destinação do material apreendido teria para “minimizar a ameaça à incolumidade física dos médicos, enfermeiros e demais servidores das equipes de saúde”.

Apesar da gestão estadual buscar o envio dos 15 mil testes para covid-19 apreendidos com Zheng, a juíza Patrícia Cruz apontou que os exames já foram entregues à empresa D&A Comercial Serviços Importação e Exportação, e não seria possível remetê-los aos hospitais.

A Secretaria de Saúde deverá receber 20.040 frascos de álcool-gel, 1.443 óculos de segurança, 21 mil máscaras de proteção, 1.200 macacões, 52.900 toucas sanfonadas, 450 máscaras de proteção triplas, 200 termômetros, 1.000 máscaras de proteção dupla e 139 galões de cinco litros de álcool-gel.

A Delegacia Geral de Polícia receberá 6.384 frascos de álcool-gel, 7500 máscaras de proteção e 139 galões de cinco litros de álcool-gel.

A decisão também mantém na prisão Fu Zihong, Cleber Marcelino da Silva, Marcelo Martins da Silva, Hilmar José Duppre Júnior e Kawe Mycon Brito dos Santos – presos pela polícia Civil. Zihong foi quem assumiu ser o dono e a compra dos equipamentos de proteção. Ele é amigo de Marcos Zheng, presidente da Associação Shangai no Brasil, vice da Associação Chinesa no Brasil e suspeito de liderar a quadrilha.

Além dos materiais relacionados à prevenção e detecção do novo coronavírus, os policiais apreenderam armas de grosso calibre, como uma carabina calibre 40, uma espingarda calibre 12 e três pistolas calibre 38.

Paulo Roberto Netto e Luiz Vassallo

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.