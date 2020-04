Federação Espanhola prevê classificados para Liga dos Campeões e Liga Europa

Por Estadão - Estadão 6

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) fez uma previsão do que poderá acontecer em sua primeira divisão, caso os jogos não possam ser retomados por causa da pandemia do coronavírus. Barcelona, Real Madrid, Sevilla e Real

Sociedad, os quatro primeiros colocados do Espanhol no momento da paralisação das competições, seriam os times classificados para a próxima Liga dos Campeões.

Esta escolha deixaria de fora o Atlético de Madrid, do técnico Diego Simeone, que eliminou o Liverpool, atual campeão da Europa e Mundial, nas oitavas de final desta temporada.

As duas vagas da Liga Europa ficariam com os finalistas da Copa do Rei, Atlético de Madrid e Real Sociedad, mas como time basco já estaria na Liga dos Campeões, uma vaga seria aberta para o Valencia, sétimo colocado quando o campeonato foi paralisado.

Após 27 rodadas disputadas, Barcelona lidera a classificação com 58 pontos, seguido pelo Real Madrid com 56. O

Sevilla é o terceiro com 47 e a Real Sociedad é a quarta com 46, o mesmo que o Getafe, que é o quinto. Com 45, Atlético de Madrid é o sexto, seguido pelo Valência com 42. O Villarreal soma 38.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.