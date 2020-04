Azul confirma contratação de Galeazzi e outras consultorias em meio à crise

Por Estadão - Estadão 5

A Azul confirmou em comunicado nesta quinta-feira, 16, informação antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, de que contratou a consultoria Galeazzi e Associados em meio à crise do coronavírus. Conforme a reportagem, a consultoria atuará como assessor financeiro em negociações com credores e fornecedores.

No comunicado, a Azul diz que a empresa já vinha trabalhado no desenvolvimento de um plano estratégico de crescimento da Azul Cargo Express, e que a equipe de consultores foi contratada para “minimizar o impacto da crise do Covid-19, e que também irão ajudar a Companhia a se fortalecer e se preparar para o novo ambiente econômico após o fim da pandemia.”

Outra consultoria contratada foi a Plane View Partners, para estratégia do plano de frota e no relacionamento com fabricantes e empresas de arrendamento de aeronaves. Por sua vez, os escritórios de advocacia Pinheiro Neto e TWK irão auxiliar a Azul nas negociações comerciais.

Medidas já divulgadas incluem a redução da malha da Azul, cortes salariais e um programa de licença não remunerada, que conta com adesão de cerca de 10 mil tripulantes, e a suspensão das entregas de aeronaves em 2020.

“Nos últimos 11 anos, nós criamos um sustentável modelo de negócio, que possui uma vantagem competitiva única e de longo prazo. Nosso foco agora é aproveitar ao máximo essa vantagem competitiva e otimizá-la para o mundo pós-COVID-19, para que sejamos ainda mais eficientes, flexíveis e bem posicionados para aproveitar as oportunidades futuras. Para nos ajudar nesse processo de maneira construtiva e benéfica para a Azul e seus parceiros, contratamos uma equipe de consultores especializados. Entramos nesta crise como uma das melhores companhias aéreas do mundo e nossa intenção é sair ainda mais forte. Juntamente com nossos parceiros, faremos história à medida em que continuamos a construir a melhor companhia aérea do mundo”, afirmou o CFO da Azul Alex Malfitani por meio de nota.

