Thibaut Courtois vai disputar GP Virtual da China de Fórmula 1 no domingo

O goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid e da seleção da Bélgica, vai disputar o GP Virtual da China de Fórmula 1, neste domingo, em uma corrida online pelo circuito de Xangai. O jogador belga vai “dirigir” um carro da Red Bull e fará dupla com Alex Albon, piloto da equipe austríaca, em substituição a Max Verstappen. A Fórmula 1 anunciou que “outros nomes interessantes” serão revelados antes da corrida.

O evento, que terá 28 voltas, terá transmissão ao vivo do canal Sky Sports F1 e será o segundo do ano, após o primeiro disputado “na Austrália” no circuito de Albert Park, em Melbourne, mas válido pelo GP Virtual do Vietnã e vencido pelo monegasco Charles Leclerc, piloto da Ferrari.

Leclerc também vai disputar a corrida “da China”, ao lado de Lando Norris (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), George Russell (Williams) e Nicholas Latifi (Williams).

“Estou muito feliz por estar competindo neste domingo no GP Virtual, ao lado de Alex Albon, pela Aston Martin Red Bull Racing e por fazer parte da família Red Bull Sports”, disse Courtois, que já mostrou talento em outras competições online.

“Adoro o jogo, já enfrentei Alex algumas vezes na pista e correr contra outros pilotos da F-1 é incrível. Eu me coloquei no meio do grid nos treinos nas últimas semanas, então espero conseguir marcar pontos”, afirmou Courtois.

