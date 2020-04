Terceiro na FIB, Esquiva Falcão está ranqueado nas 4 maiores organizações do boxe

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Esquiva Falcão assumiu a terceira colocação no ranking mundial dos pesos médios (até 72,575 quilos) da Federação Internacional de Boxe (FIB). Medalhista de prata em Londres-2012, o boxeador lutou pela última vez na oitava edição do Boxing For You, em São Paulo, dia 29 de março, quando venceu o argentino Jorge Daniel Miranda, por abandono, no quinto assalto.

Com esta nova colocação, Esquiva tem seu nome ranqueado nas quatro principais organizações do boxe internacional. Ele é o sexto no Conselho Mundial de Boxe (CMB), sétimo na Organização Mundial de Boxe (OMB) e 13.º na Associação Mundial de Boxe (AMB).

Com um cartel invicto, com 26 vitórias (18 nocautes), Esquiva espera pelo fim da pandemia do coronavírus para ter uma oportunidade de disputar um cinturão mundial.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Para chegar a ter a chance de tentar um cinturão, Esquiva deverá fazer uma eliminatória diante do polonês Kamil Szeremeta ou com o alemão Patrick Wojcicki, primeiro e segundo colocados, respectivamente na FIB.

Wilson Baldini Jr.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.