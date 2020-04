Cartunistas homenageiam Moraes Moreira em exposição virtual

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A Associação dos Cartunistas do Brasil prestou homenagem ao cantor e compositor Moraes Moreira com uma exposição virtual. Moreira morreu aos 72 anos na segunda-feira, dia 13, em decorrência de um enfarte. O artista baiano estava dormindo e o corpo foi encontrado pela manhã em sua casa no Rio de Janeiro. Com mais de 50 artistas, a exposição tem trabalhos de nomes como Alison Affonso, Amaury Araújo e Bruno Aziz.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement