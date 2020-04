Eletrobras tem queda de 21,75% na geração de energia desde início da quarentena

Por Estadão - Estadão 9

A geração de energia elétrica das empresas do Sistema Eletrobras teve queda de 21,75% desde o início da quarentena imposta pela pandemia Covid-19, em 16 de março, até a última Segunda-feira (13 de abril). A estatal, que está na fila da privatização, criou um informe diário para monitorar o desempenho operacional do grupo, assim como mostrar a situação da saúde do seu quadro de funcionários, dando maior transparência às suas operações.

Com 68% dos seus 12.691 empregados trabalhando de casa, a companhia tem mantido suas operações funcionando normalmente durante a pandemia do coronavírus, e registrado baixo índice de casos suspeitos ou de contaminação.

A Eletrobras tem gerado 33% de toda a energia elétrica no País, segundo o informe, ou 447.075 megawatts-hora (MWh). Em relação há uma semana, esse volume é 3,72% menor. A demanda por energia tem caído por causa do isolamento social, que fechou a maioria do comércio e indústria em muitos estados desde o dia 16 de março.

A Eletrobras vai passar a publicar um quadro detalhado sobre a situação de saúde dos seus empregados. O primeiro mostra que no dia 13 de abril a companhia registrava 54 casos suspeitos, dos 66 casos observados no dia 7 de abril, queda de 18% em menos de uma semana. Também até o dia 13, a empresa registrava nove casos de empregados em tratamento, e dois que já haviam se recuperado.

A Eletrobras informou que o monitoramento da saúde dos empregados vem sendo realizado desde março, quando foi criado o comitê de crise composto pela diretoria executiva da companhia, além de presidentes de todas as empresas Eletrobras.

“O monitoramento, reportado diariamente ao comitê, permite, por exemplo, que centros de operação de sistema e de instalações acionem backup, caso necessário, podendo ter suas operações assumidas por outros centros imediatamente no caso de contaminação, até que ações de descontaminação sejam realizadas e uma nova equipe assuma o turno de operação”, explicou a empresa.

