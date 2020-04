Festival de Cannes cancela data

Por Estadão - Estadão 5

A organização do Festival de Cannes anunciou, na terça-feira, 14, que o evento não mais vai ocorrer na nova data, entre o fim de junho e o início de julho. O anúncio aconteceu depois que o presidente da França, Emmanuel Macron, determinou o prolongamento da quarentena no país até meados de julho por conta da pandemia do novo coronavírus.

“É claramente difícil acreditar que o Festival de Cannes possa ser realizado neste ano em seu formado original”, diz a nota divulgada pelos organizadores. “Assim, iniciamos conversas com profissionais, na França e no exterior. Todos concordam que o festival deve explorar todas as contingências que permitam tornar real a edição de 2020.”

Estadao Conteudo

