Novidades que chegam nesta semana à Netflix

Por Estadão

Quem está em casa, sem colocar os pés na rua, colaborando com a luta contra a pandemia do coronavírus, tem passado horas na frente da TV, buscando atrações para preencher seu tempo. Para os que gostam de acompanhar a Netflix, aqui vão as novidades, que chegam entre quarta, 15, e sexta-feira, 17, ao catálogo da operadora.

Começando pelas atrações desta quarta, 15, com a estreia da nona temporada da série The Walking Dead. Com o fim da guerra, Rick espera que os sobreviventes consigam superar as diferenças. Mas o perigo vem de todos os lados e ameaça a paz recém-conquistada. Tem a nova Outer Banks, que traz a história de um grupo de adolescentes que descobre um antigo segredo e embarca em uma aventura inesquecível. E estreia também o documentário O DNA da Justiça, que revela as injustiças cometidas, que resultam em condenações criminais equivocadas, baseadas em erros. Na quinta, 16, será a vez da terceira temporada de Fauda, que mostra um jovem pugilista em busca de um líder do Hamas.

Na sexta, 17, destaque para o filme Sergio, que traz o ator Wagner Moura interpretando o diplomata brasileiro Sergio Vieira de Mello da ONU, que foi morto em um atentado no Iraque, em 2003. A direção é de Greg Barker.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Eliana Silva de Souza

