Bolsas de NY fecham em forte alta, com possível relaxamento da quarentena

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta terça-feira, 14, com fortes ganhos, em meio ao otimismo com planos do governo americano para iniciar um processo de relaxamento das medidas de distanciamento social. Apesar de resultados mistos nos balanços corporativos de três grandes empresas, as perspectivas pela reabertura da economia deram o tom dos negócios e embalaram as ações.

O índice Dow Jones fechou em alta de 2,39%, a 23.949,76 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 3,06%, a 2.846,06 pontos. Já o Nasdaq subiu 3,95%, a 8.515,74 pontos.

Como na segunda-feira, tecnologia continuou em destaque, com Apple saltando 5,05% e Amazon subindo 5,28%.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

As discussões sobre o fim gradual da quarentena imposta pelo coronavírus avançam em Washington. Na segunda, o presidente americano, Donald Trump, anunciou a criação de um Conselho de Reabertura dos EUA e garantiu que a retomada pode acontecer “antes do previsto”.

Em entrevista à Fox Bussiness, o Diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, revelou que Trump pode fazer “vários anúncios importantes” sobre a questão em breve.

Segundo a Capital Economics, à medida que mais sinais sobre melhora na pandemia forem surgindo, ativos de risco, como ações, continuarão o movimento de recuperação. “Embora não esperamos que esses ativos vão recuperar tudo o que perderam desde o início da epidemia, nossa visão é de que a tendência de retomada que temos visto ganhara força”, avalia a consultoria, em relatório enviado a clientes.

Entre os bancos, o papel do JPMorgan caiu 2,74% e o do Wells Fargo recuou 3,98%, após as instituições divulgarem balanço com lucro líquido referente ao primeiro trimestre abaixo do esperado pelo mercado. Na contramão, a ação da Johnson & Johnson, que também apresentou resultados dos três primeiros meses, avançou 4,44%, impulsionada pelo fato de que a gigante americana superou as expectativas para o lucro líquido.

O setor de aviação teve um pregão positivo, em meio às perspectivas de um pacote do governo americano para a ajudar as companhias aéreas. A ação da Delta e da American Airlines subiram 5,72% e 3,33% na Bolsa de Nova York, enquanto a da United avançou 6,88% na Nasdaq. Por outro lado, Boeing caiu 4,30%, com a informação de que o número de encomendas despencou por conta da crise.

André Marinho

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.