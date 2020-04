Alimentos funcionais e os benefícios para a saúde

Por Estadão - Estadão 4

Além de oferecer nutrientes para o corpo, existem alguns alimentos com ingredientes ativos que promovem benefícios para a saúde. São os chamados alimentos funcionais. Para obter os resultados desejados, porém, precisam ser consumidos com regularidade, como parte integrante de uma dieta equilibrada.

Entre os benefícios, conseguem reduzir o nível de colesterol e auxiliam na prevenção de doenças como o câncer. Além disso, ajudam o corpo a absorver uma quantidade menor de gordura, melhorando o funcionamento do intestino.

Benefícios

A lista de alimentos funcionais é dividida pelo composto e suas ações. Os prebióticos, por exemplo, são eficientes no reforço do sistema imunológico, algo muito necessário nesse momento de pandemia do coronavírus. Aqui estão as fibras que ajudam no bom funcionamento do intestino.

Já os probióticos beneficiam as funções gastrointestinais. Estão presentem em produtos lácteos fermentados, por exemplo. Entre as vantagens estão: aumento da absorção do cálcio e redução do colesterol. Ajudam, por exemplo, na prevenção do câncer de cólon.

Por falar em colesterol, alho, cebola e soja também atuam nessa função, assim como o licopeno, encontrado no tomate e pimentão, por exemplo.

Dica

Para obter os benefícios desses alimentos é necessário manter uma dieta equilibrada, combinando ingredientes saudáveis. Aliás, essa prática precisa fazer parte da rotina, assim como a atividade física regular. Por isso, contar com a ajuda de um nutricionista pode ajudá-lo nessa missão. Um médico especializado contribui também, já que consegue com o auxílio de exames avaliar os nutrientes que precisam de reforço no organismo.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.