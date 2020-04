Governador do Rio prorroga medidas restritivas até 30 de abril

Por Estadão - Estadão 13

O governador do Rio, Wilson Witzel, prorrogou para o dia 30 deste mês a validade de uma série de medidas restritivas que a população deve acatar no enfrentamento do coronavírus. A avaliação é que o cenário ainda é de emergência, por conta do número crescente de casos da Covid-19.

Entre as medidas que vão ser mantidas estão o fechamento de escolas, creches e faculdades públicas e privadas e a suspensão de qualquer tipo de evento. Também os cinemas e teatros vão permanecer fechados, assim como os espaço de lazer e comércio, com exceção daqueles que prestam serviços essenciais, desde que obedeçam medidas de segurança, como a de evitar aglomerações.

A população continua proibida de frequentar praias, rios, lagoas e clubes. E a maior parte das compras deve permanecer sendo feitas pelo sistema de entrega em casa.

“Em caso de descumprimento das medidas previstas, as autoridades competentes deverão apurar as eventuais práticas de infrações administrativas e crimes previstos”, informou o governo do Rio, em nota à imprensa.

Fernanda Nunes

Estadao Conteudo

