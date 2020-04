Caixa tem 33,1 milhões de cadastros finalizados para auxílio emergencial, diz Onyx Lorenzoni

Por Estadão - Estadão 25

A Caixa Econômica Federal finalizou o cadastro de 33,1 milhões de pessoas no programa de auxílio emergencial de R$ 600 concedido pelo governo federal durante a crise causada pela pandemia do coronavírus. Os dados estão atualizados até 17h deste domingo, 12.

A atualização foi publicada no Twitter pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e não constava no site do banco até as 18h30.

Segundo o boletim, 40,2% das solicitações foram para recebimento por meio da poupança social digital. O banco disse ter recebido 272,7 milhões de visitas ao site, 170,8 milhões de SMS e 11,6 milhões de ligações no total.

A Caixa registrou ainda 34,7 milhões de downloads do aplicativo do auxílio emergencial.

Cícero Cotrim

Estadao Conteudo

