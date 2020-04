BC da Argentina determina refinanciamento automático de faturas de cartão

Por Estadão - Estadão 7

O Banco Central da Argentina determinou na sexta-feira, 11, que as faturas de cartão de crédito não pagas pelos usuários devem ser refinanciadas automaticamente pelas instituições financeiras do país. Segundo as determinações, as dívidas devem ter um ano de prazo, com três meses de carência para o primeiro pagamento, e uma taxa nominal de 43% ao ano.

O BC argentino já havia determinado que as faturas vencidas entre os dias 20 de março e 12 de abril foram prorrogadas para a próxima segunda-feira, 13, sem multas ou juros.

Agora, todos os cartões com vencimento até o dia 30 devem ser automaticamente refinanciados, sem a necessidade de qualquer pedido por parte dos clientes.

Renato Carvalho

Estadao Conteudo

