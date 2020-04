Adesão da população do Estado de SP ao isolamento cai e índice fica em 47%

Por Estadão - Estadão 6

O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo revela que caiu a adesão da população do estado às medidas de isolamento social para o combate ao novo coronavírus. Segundo o SIMI-SP, o índice de isolamento social recuou 13% em quase uma semana, de 54%, em 3 de abril, para 47%, em 9 de abril. O ápice do indicador, de 59%, foi alcançado no último dia 5 de abril.

De acordo com o Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, a adesão ideal para controlar a disseminação do coronavírus é de 70%. Ontem, o governador de São Paulo, João Doria, afirmou que se o índice de isolamento não subir para um porcentual entre 60% e 70% neste final de semana, o Estado adotaria medidas mais rígidas a partir de segunda-feira (13/03) para que as pessoas fiquem em casa, como multas e prisão.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Estado de São Paulo lidera o ranking de casos de coronavírus no Brasil, com 8,216 mil ocorrências. Até o momento, já foram registrados 540 óbitos. Há uma semana, eram 4,048 mil casos e 214 mortes. Se a taxa de adesão ao isolamento social continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender a população.

O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Estado possa consultar informações agregadas sobre deslocamento nos 645 municípios paulistas. O governo de São Paulo tem usado os dados para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social.

Wellington Bahnemann

Estadao Conteudo

