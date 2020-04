Brasil bate 3º recorde seguido de mortos; Reino Unido chega a 65 mil casos

Por Estadão - Estadão 12

Advertisement

Advertisement

Pelo terceiro dia seguido, o recorde diário de mortos pela covid-19 foi batido no Brasil. O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira, 9, que 141 pessoas morreram entre ontem, 8, e hoje, o que levou o total de vítimas fatais no País para 941. Novos casos foram 1.930 em 24 horas, fazendo o total chegar a 17.857. O Estado do Tocantins continua sendo o único que ainda não confirmou morte pela doença causada pelo novo coronavírus.

Segundo o governo federal, é esperada uma escalada nas contaminações por covid-19 nos próximos dias. Fora da Europa, os países com mais mortos são Estados Unidos, Irã, China, Turquia e Brasil.

Globalmente, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, os casos de covid-19 chegaram a 1,58 milhão às 17h15 desta quinta-feira. A instituição americana somou até o momento quase 95 mil vítimas fatais desde que a doença foi identificada. Os países com mais mortos são Itália (18.279), Estados Unidos (16.129), Espanha (15.238) e França (12.228).

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Reino Unido, quinto país com mais óbitos por conta da covid-19, registrou mais 881 vítimas fatais nas últimas 24 horas, número que sucede um recorde de 938 mortes registradas ontem. Até o momento, 65 mil pessoas se contaminaram com o novo coronavírus no Reino Unido, sendo 4.344 casos confirmados hoje. Os dados foram divulgados pelo governo britânico, que pediu às pessoas que fiquem em casa no feriado de Páscoa.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deixou hoje a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde estava desde segunda-feira, quando seu quadro de saúde piorou. Ele é uma das 65 mil pessoas diagnosticadas com covid-19 no país.

Na França, mais 4.286 casos de covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas, elevando o número total de contaminações para 86.334, segundo o governo local. Os mortos foram mais 1.335. Desde o começo do surto, a França já tem mais de 12 mil mortos.

A Alemanha chegou nesta quinta-feira a 108 mil casos, um aumento de quase 5 mil contágios em relação a ontem. Mais 246 morreram por covid-19, o que fez o número de óbitos chegar a 2.107.

Gregory Prudenciano

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.