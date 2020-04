Impasse entre republicanos e democratas impede ampliação de programa de estímulo

Por Estadão - Estadão 4

Senadores democratas bloquearam o esforço do líder da maioria na Casa, o republicano Mitch McConnell, de adicionar mais de US $ 250 bilhões ao programa de ajuda a pequenas empresas, que teve demanda esmagadora quando foi lançado na semana passada, com US$ 350 bilhões em empréstimos.

“Não estamos falando de fazer mudanças nas políticas”, disse McConnell no plenário. “Quero adicionar mais dinheiro à única parte de nossa lei bipartidária que atualmente corre o risco de ficar sem dinheiro.”

Os republicanos, por sua vez, bloquearam proposta democrata de incluir US$ 250 bilhões em novos fundos para pequenas empresas, com US $ 125 bilhões destinados a ajudar empresas que podem ter tido problemas para acessar o lote inicial de ajuda.

