Juros futuras recuam com dólar e IPCA mais fraco

Os juros futuros curtos caem na manhã desta quinta-feira, 9, após o fraco resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março, com alta de 0,07%, abaixo da medida das estimativas do Projeções Broadcast (0,12%) e da alta de 0,25% em fevereiro. Os demais vencimentos também recuam, em sintonia com o movimento do dólar ante o real e outras moedas emergentes.

Às 10h41, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 3,16%, de 3,20% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2023 marcava 5,06%, de 5,25%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 exibia 6,63%, de 6,81% no ajuste anterior.

