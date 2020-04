China promete liberalizar taxas de juros e abrir setor financeiro

Por Estadão - Estadão 6

O Conselho Estatal da China, que corresponde ao gabinete do país, prometeu hoje liberalizar ainda mais suas principais taxas de juros e abrir o setor financeiros para investidores estrangeiros.

Em relatório publicado no site do governo, o gabinete disse que irá gradualmente prosseguir com a liberalização dos juros, ao tornar as taxas de depósito e de empréstimos mais determinadas pelas condições do mercado.

No ano passado, a China adotou novas taxas de juros de referência, como parte de um regime mais sensível a flutuações dos mercados. O governo, porém, ainda mantém o controle da taxa de depósito, cuja liberalização deve gerar concorrência que pode, segundo autoridades locais, resultar em estabilidade financeira.

O gabinete afirmou que dará a instituições financeiras estrangeiras maior acesso aos mercados domésticos e continuar com a abertura dos mercados de futuros. Fonte: Dow Jones Newswires.

