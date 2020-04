Em bate-papo com Ronaldo, Infantino diz que não há pressa para volta do futebol

Por Estadão - Estadão 7

O ex-atacante Ronaldo promoveu nesta quarta-feira, através, das redes sociais, um encontro entre diversas personalidades do futebol, realizada em parceria com o diário esportivo espanhol Marca, e indicou a possibilidade de realização de um amistoso entre os clubes dele e do britânico David Beckham, o Valladolid e o Inter Miami FC, respectivamente, em ação solidária diante da pandemia do coronavírus.

“Valladolid e Miami têm as mesmas cores (branco e violeta), podemos fazer uma partida amistosa depois disso tudo e arrecadar algum dinheiro”, disse Ronaldo, que teve a concordância de Beckham. “É importante levantar o máximo de dinheiro, fazer o máximo possível, especialmente com os nossos clubes. Fazer algo especial é muito importante”, acrescentou o inglês, no encontro realizado através do Instagram.

Ronaldo e Beckham foram companheiros no Real Madrid, no time que ficou conhecido como galácticos, no início do século XXI. Mas não foram os únicos presentes no encontro, que também contou com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O dirigente destacou que não há pressa para a retomada do futebol, pois o foco está em dissipar a pandemia do coronavírus. “A saúde em primeiro lugar. Se há risco, não se joga. A situação é séria, vamos reiniciar quando se puder iniciar. Não vale a pena arriscar a vida das pessoas por um jogo de futebol. Jogaremos quando pudermos jogar”, destacou o dirigente.

O presidente da Fifa ressaltou que o futebol está em segundo plano diante da pandemia da covid-19. “Pela primeira vez na nossa história de apaixonados pelo futebol, o futebol não é a prioridade. É triste, mas é assim”, disse.

Estadao Conteudo

