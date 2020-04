Fotos microscópicas mostram exato momento de infecção de célula pelo coronavírus

Por Estadão - Estadão 164

Imagens de microscopia eletrônica inéditas no Brasil mostram o exato momento em que uma célula é infectada pelo novo coronavírus. O registro foi feito pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

Em outro registro, é possível identificar diversas partículas do novo coronavírus tentando infectar o citoplasma da célula, onde pode ser visualizado o núcleo, onde fica o material genético. Em uma terceira imagem, partículas virais podem ser observadas dentro do interior da célula.

O registro foi obtido durante estudo que investiga a replicação viral do Sars-CoV-2, conduzido pelos pesquisadores Débora Barreto e Marcos Alexandre Silva, do Laboratório de Morfologia e Morfogênese Viral, e Fernando Mota, Cristiana Garcia, Milene Miranda e Aline Matos, do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo.

Roberta Jansen

Estadao Conteudo

