Bruce Willis aparece em vídeo raspando o cabelo da filha em quarentena

O ator Bruce Willis está passando o período de quarentena devido ao novo coronavírus junto com a ex Demi Moore e as filhas do casal. Na terça-feira, 7, a caçula, Tallulah, de 26 anos, publicou um vídeo em que o pai aparece raspando seu cabelo.

Rumer Willis, filha mais velho do ator com Demi Moore, também publicou alguns stories que mostram que ela também ajudou a raspar o cabelo da irmã. Tallulah também publicou uma foto em que já aparece com o cabelo raspado.

