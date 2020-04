Diretor da OMS fala em incertezas e pede que não haja politização sobre covid-19

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta quarta-feira, 8, que ainda existem “muitos fatores desconhecidos” sobre o coronavírus, o que gera incerteza sobre o futuro da pandemia. Durante entrevista coletiva, a autoridade informou que a OMS organiza neste momento uma força-tarefa que reúne dezenas de países, a fim de mobilizar trabalhadores e insumos neste combate.

Tedros Ghebreyesus fez uma defesa inflamada do trabalho em andamento da OMS, dizendo que o foco agora é “salvar vidas” e que não queria perder tempo com críticas. Na noite de terça-feira, 7, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que poderia suspender o envio de dinheiro para a entidade, já que ela estaria “centrada na China”.

O diretor-geral da OMS não quis responder diretamente às críticas, mas defendeu que não se politize a questão do coronavírus. “É como brincar com fogo”, advertiu, pedindo uma “quarentena” na politização do tema. Ele ainda pediu unidade no nível nacional e trabalho para além das linhas partidárias e de crenças, na luta contra a doença.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement