Taxas de juros oscilam perto dos ajustes e dado de serviços fica em segundo plano

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

Os juros futuros médios e longos oscilam ao redor dos ajustes de terça-feira, dia 7, alternando viés de baixa e de alta, em dia de humor misto no exterior e agenda local fraca. O resultado do volume de serviços, divulgado pelo IBGE, fica em segundo plano, por ser um dado de fevereiro, sendo que os efeitos do coronavírus na economia ficarão claros a partir dos dados de março, com o isolamento social, observa um trader.

O volume de serviços prestados caiu 1,0% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE.

Às 9h22 desta quarta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 3,18%, de 3,20% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 exibia 5,34%, de 5,36% no ajuste anterior. O vencimento de janeiro de 2025 marcava 6,96%, mesma taxa do ajuste de terça-feira.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Luciana Xavier

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement