Golpista usa nome de goleiro da Ponte Preta e da seleção para captar dinheiro

Presente na última convocação da seleção brasileira, o goleiro Ivan, da Ponte Preta, teve seu nome utilizado nesta terça-feira em um golpe aplicado através do aplicativo de conversas para telefone celular WhatsApp.

O criminoso entrava em contato com as pessoas se passando pelo assessor de imprensa do goleiro. Ele realizava convite para uma palestra de Ivan, que ocorreria em agosto.

Durante esse processo, o criminoso clonava o WhatsApp das vítimas. No final, era cobrado uma transferência bancária no valor de R$ 840,00 para garantir presença na palestra do goleiro da Ponte Preta.

“Reiteramos que não há nenhum tipo de atividade extra campo sendo desenvolvida pela Ponte Preta e pelo staff do jogador nesse período. Caso venham a receber algo do tipo, trata-se de golpe”, disse a Ponte Preta em nota oficial.

