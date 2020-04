Renata Ceribelli mostra vídeo de amiga cantando 'Parabéns' em sua janela

Por Estadão - Estadão 6

A apresentadora Renata Ceribelli, do Fantástico, da Globo, comemora seu aniversário de 55 anos nesta terça-feira, 7. Em seu Instagram, ela compartilhou o momento em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Fazer aniversário na quarentena está me trazendo manifestações surpreendentes de carinho! Como esta do vídeo, onde minha amiga canta Parabéns e me oferece flores debaixo da minha janela. Como não me emocionar?”, escreveu.

Assista ao vídeo postado por Renata Ceribelli abaixo:

