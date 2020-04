Alemanha eleva dívida planejada para 2º tri para apoiar programas

Por Estadão - Estadão 6

A Agência Financeira da Alemanha informou nesta terça-feira, 7, que vai aumentar sua emissão de dívida planejada para o segundo trimestre financiar os programas de apoio ao coronavírus.

“No geral, os requisitos de financiamento e liquidez do orçamento do governo federal e de seus fundos especiais aumentarão tanto no trimestre atual quanto no decorrer do ano”, afirmou a entidade. “O cronograma de emissão para o segundo trimestre de 2020 publicado em 23 de março de 2020 será, portanto, ajustado mais uma vez”, afirmou a Agência Financeira alemã.

O volume de leilões aumentará em 43 bilhões de euros (US $ 46,5 bilhões) para 130,5 bilhões de euros. Já o volume de emissões de títulos do Tesouro aumentará de 32 bilhões de euros para 72 bilhões de euros, enquanto a emissão de instrumentos nominais do mercado de capitais aumentará de 11 bilhões de euros para 58,5 bilhões.

Como parte do aumento da emissão, a Agência Financeira alemã pretende introduzir dois novos segmentos de vencimento no segundo trimestre.

Ela planeja lançar um título de 15 anos com vencimento em maio de 2035 e um novo título de sete anos com vencimento em novembro de 2027.

