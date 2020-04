SP terá novo hospital de campanha no complexo do Ibirapuera, afirma Doria

Por Estadão - Estadão 6

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou mais um hospital de campanha, com capacidade de 240 leitos de observação, para a capital do Estado. O hospital funcionará no Estádio do Ibirapuera, na zona sul, e nele atuarão 800 profissionais da área da saúde. Segundo Doria, o hospital teve um investimento de R$ 42 milhões e começa a funcionar a partir do dia 1º de maio.

O hospital será o terceiro do tipo a funcionar na cidade de São Paulo para atender às vítimas da covid-19. Nesta segunda-feira, 6, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), inaugurou ao lado de Doria o hospital de campanha que funciona no Estádio do Pacaembu, na zona oeste, com capacidade para 200 leitos de observação. Segundo o governador, os hospitais são “fundamentais para liberar as unidades de saúde para os casos de alta complexidade”.

Está previsto que no dia 15 deste mês seja inaugurado o hospital de campanha que funcionará no Parque do Anhembi, na zona norte, com 2.000 leitos de baixa complexidade. Ao todo, serão 2.240 novos leitos de observação para a capital.

Pedro Caramuru, Gabriel Caldeira e Elizabeth Lopes

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

