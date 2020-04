Varizes: problemas e cuidados necessários

Por Estadão - Estadão 4

As varizes são muito temidas principalmente pelas mulheres por causa do fator estético. Além de comprometerem a autoestima, elas também indicam possíveis problemas com a circulação sanguínea. Por isso, alguns cuidados devem ser necessários.

Antes de mais nada, é preciso explica o que são varizes. Elas são veias que se dilatam com o acúmulo de sangue na região provocado pelo funcionamento inadequado de válvulas que organizam a circulação sanguínea.

Prevenção

Evitar completamente o surgimento não é possível. Isso ocorre porque a idade e a predisposição genética estão entre as causas. As alterações hormonais também são responsáveis por provocar o problema principalmente entre as mulheres, o que pode prejudicar a estética e comprometer até mesmo a autoestima.

Por conta dos hormônios, o consumo de anticoncepcionais também exige atenção. Para evitar complicações, um ginecologista pode indicar a melhor opção para cada caso.

Apesar disso, alguns outros fatores causadores podem e devem ser controlados. Afinal, a lista conta com obesidade, sedentarismo e também o fumo. Por isso, manter hábitos saudáveis ajuda a prevenir o surgimento das varizes.

Uma caminhada diária, por exemplo, pode ajudar a manter a circulação em dia, além de fortalecer a musculatura das pernas. Por sua vez, a dieta equilibrada contribui também para o controle da pressão sanguínea.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.