Reservas internacionais da China atingem em março menor nível em 17 meses

As reservas internacionais da China caíram em março ao menor nível em 17 meses em meio à pandemia de coronavírus, segundo dados publicados hoje pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês.

No fim de março, as reservas da segunda maior economia do mundo totalizavam US$ 3,061 trilhões, representando queda de US$ 46,09 bilhões em relação ao mês anterior e tocando o menor patamar desde outubro de 2018.

O declínio nas reservas foi o maior registrado em mais de três anos. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam redução mais modesta no mês passado, de US$ 8 bilhões.

Em comunicado separado, o órgão regulador de câmbio da China (Safe, pela sigla em inglês) atribuiu o recuo à forte valorização do dólar em março e a ajustes nos preços de outros ativos que compõem as reservas. Fonte: Dow Jones Newswires.

