SP tem recém-nascido com covid-19; bebê morreu no Ceará

Um recém-nascido foi diagnosticado com o novo coronavírus no Hospital e Maternidade Santa Joana, na cidade de São Paulo. Ele permanece isolado na UTI Neonatal exclusiva, sem proximidade com pacientes. O quadro é estável.

Inicialmente, o bebê apresentou um problema gastrointestinal, sintoma menos recorrente da doença causada pela covid-19. Os sintomas mais comuns são tosse seca, febre e dificuldade para respirar. Antes de ser diagnosticado, o recém-nascido dividia o mesmo ambiente com outros três bebês. Um deles também testou positivo para o coronavírus, mas, como estava assintomático, recebeu alta no sábado.

O Hospital Santa Joana disse que os casos de coronavírus identificados na instituição estão “dentro da expectativa”, por ser uma maternidade de grande porte e ter estrutura para atender gestantes com casos de alta complexidade. O Santa Joana registrou também a entrada de uma paciente com 32 semanas de gestação e quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), e, por isso, houve necessidade de antecipar o parto. O feto, porém, não sobreviveu, em consequência da gravidade do quadro de saúde materno. Outras gestantes que passaram pela maternidade e testaram positivo para o coronavírus estão em isolamento domiciliar, segundo o hospital, por apresentar quadro leve da doença e se recuperam “dentro do esperado”.

Ceará

Uma bebê de 3 meses de idade diagnosticada com o novo coronavírus morreu na sexta-feira, no Ceará. A criança apresentava sintomas semelhantes à gripe e deu entrada em um hospital em Iguatu, a 380 km de Fortaleza, onde morreu em decorrência de complicações como pneumonia.

Os primeiros sintomas da bebê surgiram no dia 5 de março. No dia 11, a família viajou para Fortaleza para levá-la ao Hospital Albert Sabin, onde fazia acompanhamento médico por ser portadora da Síndrome de Bartter. A suspeita é que a criança tenha se contaminado com o vírus na viagem para Fortaleza. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

