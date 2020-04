S&P reafirma rating BB- do País, mas altera perspectiva de positiva para estável

Por Estadão - Estadão 6

A S&P Global reafirmou o rating do Brasil em BB-, mas alterou a perspectiva da nota de crédito do país de positiva para estável. “Esperamos que o crescimento do PIB e o desempenho fiscal do Brasil sofram em 2020 devido à pandemia da covid-19 e a gastos extraordinários do governo, antes que a recuperação econômica gradual e a consolidação fiscal sejam retomadas”, diz a agência de classificação de risco em nota.

Na visão da S&P, a incerteza em relação à capacidade do Brasil de avançar na agenda de reformas estruturais quando a pandemia terminar aumentou, “devido ao desacordo contínuo entre os poderes Executivo e Legislativo”.

A agência explica que a perspectiva estável do rating do Brasil reflete as expectativas fiscais e econômicas, após o “choque” da pandemia, e “a suposição de um progresso mais lento para aprovar e implementar legislação significativa para reduzir vulnerabilidades fiscais estruturais e elevar as perspectivas de crescimento do PIB a médio prazo”.

Gabriel Bueno da Costa e Iander Porcella

