'Encheção de linguiça', diz Anitta, sobre 4ª temporada de 'La Casa de Papel'

De quarentena em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, Anitta usou seu perfil do Twitter no último sábado, 4, para comentar sobre a quarta parte de La Casa de Papel. Em resposta a um fã, que achou a temporada “forçada”, ela concordou dizendo que foi uma “encheção de linguiça desnecessária” e aproveitou para interagir com seus seguidores. “Vocês também têm agonia quando a série tem muitas temporadas?”, questionou a cantora. Não demorou muito para a Netflix, que hospeda o documentário Vai Anitta (2018), intervir.

“Amiga, e o tanto de clipe que você tem?”, perguntou. Logo, a voz de Show das Poderosas respondeu com uma crítica, que apagou em seguida: “Mas o clipe não tem parte um, dois, três, quatro… 16. Se minha série tiver muita temporada, uma hora não vai ter o que eu mostrar. Aí fica uma encheção de linguiça desnecessária”.

Depois de deletar o tuíte, a cantora foi mais amena: “é por isso que tem uns que viram e outros não. Às vezes, a gente perde a mão”. Demonstrando carinho por Anitta, a Netflix retrucou. “Por mim, todos os seus clipes mereciam mais temporadas”.

Sem dar spoilers, Anitta disse em outra publicação que se decepcionou com La Casa de Papel. “Morreu para mim no episódio seis. Quem já viu sabe o porquê. Fim”.

Spoilers

Os charmosos assaltantes guiados pelo Professor não finalizaram o assalto da Casa da Moeda nesta quarta temporada, o que provavelmente ficará para uma quinta parte – ainda não confirmada.

Apesar de muitos fãs da série terem gostado, Anitta não viu sentido no desenrolar da história, principalmente após Gandía – segurança especial do governador – ter causado um alvoroço entre o bando.

“O desenrolar desse assalto podia ter sido nessa temporada. Vi várias saídas possíveis para a complicação do Gandía. O povo que roubou a casa da moeda não teria dado molezinhos desse. Estou devastada”, escreveu.

