ANP suspende 2ª etapa do leilão de biodiesel a pedido de agentes

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou que a pedido dos participantes suspendeu a segunda etapa do leilão de biodiesel que seria realizada nesta segunda-feira, 6. Os agentes do setor teriam alegado impactos econômicos da pandemia do coronavírus. Ainda não foi marcada uma nova data.

Segundo a agência, a medida visa “eventuais ajustes ao contexto da crise enfrentada” pelos agentes, segundo comunicado oficial.

Os resultados seriam divulgados inicialmente no dia 30 de abril.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

O leilão tinha por objetivo a compra de biodiesel adicional para assegurar o aumento da mistura de 11% para 12% no diesel a partir de 1º de maio deste ano.

A previsão é de que seja acrescentado 1 ponto a mais na mistura por ano, para atingir 15% em 2023.

Com a queda da demanda por diesel, depois do início do isolamento social, o combustível já registrou queda no consumo, como vem sendo afirmado pelo governo e pelo próprio presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, maior produtora nacional de diesel.

Desta maneira, é preciso recalcular a necessidade real do mercado.

Denise Luna

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.