Alimentação: atenção com a fase de transição dos bebês

A alimentação correta é fundamental para garantir a saúde dos bebês, facilitando assim o bom desenvolvimento. Durante os seis primeiros meses, a recomendação é o consumo exclusivo do leite materno, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Aqui, a boa alimentação da mãe faz a diferença. Após essa fase, começa o período de transição, com a introdução de outros alimentos para a oferta dos nutrientes complementares necessários.

Com o isolamento social por conta do coronavírus, pais que se encontram nessa fase precisam manter uma programação mais rigorosa, evitando assim as surpresas como a ausência de determinados alimentos necessários. Isso ocorre já que o preparo correto exige alimentos frescos e armazenados corretamente. Por isso, a organização da família faz toda a diferença.

Dicas

A criança precisa de uma dieta balanceada. Em linhas gerais, o cardápio possui a quantidade certa de carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais e, também, gorduras saudáveis.

O primeiro passo é seguir as recomendações do pediatra. Durante o acompanhamento periódico, o profissional apresentará uma lista de alimentos que precisam ser introduzidos para a manutenção de uma dieta equilibrada para a criança. Além disso, o médico ensinará a forma correta de preparo para todas as etapas.

Para quem está efetuando as compras online, o ideal é manter uma lista de mercados de confiança. Assim, evita-se comprar produtos sem qualidade. Com o cardápio indicado pelo pediatra fica mais fácil também promover as substituições necessárias, caso algum ingrediente não esteja disponível no momento da compra.

Após a compra, não esqueça de lavar corretamente os ingredientes. Durante o preparo, cuidado com os temperos utilizados. Mais uma vez, o pediatra faz a diferença, pois ele indica o que pode ou não ser utilizado. Basicamente, somente os temperos naturais, com uma quantidade mínima de sal, quando indicado.

