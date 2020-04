Update Coronavírus: Brasil tem 486 óbitos e no mundo são 62.784 vítimas fatais

Por Estadão - Estadão 6

A Organização Mundial de Saúde atualizou os dados da disseminação do coronavírus pelo mundo. Segundo a entidade, há 1.113.758 casos confirmados, sendo 82.061 deles registrados nas últimas 24 horas, com 62.784 mortes, sendo que destas 5.798 foram oficializadas no último dia.

A Europa é a região com mais novos casos confirmados nas últimas 24 horas: 38.266, com 4.082 novas mortes. Em seguida vem a região das Américas, com 36.171 novos casos e 1.385 mortes, em um momento de avanço dos casos sobretudo nos Estados Unidos, mas também em outras nações da região, entre eles o Brasil.

Segundo o Ministério da Saúde o País chegou a 11.130 casos de pessoas contaminadas e 486 mortes pelo coronavírus. A taxa de mortalidade está em 4,4%. Em apenas 24 horas, foram registrados 852 novos casos em todo o País e 54 mortes. Apenas os Estados do Acre e Tocantins seguem sem registros de óbitos até o momento. São Paulo centraliza cerca de 40% dos casos de todo o Brasil e o cenário traçado é extremamente crítico.

No Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde registrou mais seis óbitos por coronavírus neste domingo, levando o total de mortos pela doença a 64. O Estado já tem 1.394 casos confirmados e 74 óbitos em investigação.

Gabriel Bueno da Costa, Mariana Durão, André Borges e Mateus Vargas

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.