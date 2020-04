Rio tem 64 mortes e 1.394 casos de coronavírus confirmados

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro registrou mais seis óbitos por coronavírus neste domingo, levando o total de mortos pela doença a 64 neste domingo, 5. O Estado já tem 1.394 casos confirmados e 74 óbitos em investigação.

Do total de casos confirmados de Covid-19, 1.068 estão na capital fluminense, 87 em Niterói, 45 em Volta Redonda, 29 em Nova Iguaçu e 20 em Duque de Caxias. As novas vítimas confirmadas neste domingo, quatro tinham mais de 85 anos e dois mais de 55. Os óbitos no Estado do Rio agora são de 33 homens e 31 mulheres, dos quais 42 na cidade do Rio.

Mariana Durão

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement